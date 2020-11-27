DHMİ'den yapılan açıklamada, Çukurova Havalimanı için 20 Kasım'da gerçekleştirilen ihaleyi 147'nci turda Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişiminin kazandığı belirtildi. Ortak girişimin, son turda, DHMİ'ye 297 milyon 100 bin avro artı KDV ödemeyi taahhüt ettiği bilgisi verilen açıklamada, ihalenin havalimanının üstyapı tesislerinin YİD çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsadığı hatırlatıldı.