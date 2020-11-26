Cebinizde bu para varsa yaşadınız! Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir! Para insanların hayatını sürdürebilmesi ve yiyecek, içecek gibi hayati ihtiyaçlarını satın alması için son derece önemlidir. Yaşamamızı sürdürmek için paraya ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Her ülkenin merkez bankalarında basılan paralarda çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Karakuş, elindeki hatalı basım 100 lirayla çok konuşuldu. Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Eğer koleksiyoncular değerlendirmek isterlerse seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum" şeklinde konuştu.
HATALI BASIM PARALARI ÇOÇUĞUNU TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN SATIŞA ÇIKARDI
Isparta'da bankadan çektiği 100 TL'lerden iki tanesinin hatalı basıldığını fark eden Emre Altuğ, söz konusu paraları 250 bin liraya satışa çıkardı. Altuğ, banknotları satabilmesi durumunda elde edeceği parayı, 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını belirtti.
Isparta'da gazete sahibi olan 41 yaşındaki Emre Altuğ, bankadan aldığı paraları incelerken köşesinde rakamların bir kısmı olmayan hatalı basım 100 TL'lik 2 adet banknot olduğunu gördü.
2 adet hatalı basım 100 TL'ye 250 bin lira istediğini belirten Altuğ, "Değerli para olduğunu biliyorduk. Bana da denk geldi. Görünce çok şaşırdım. İlgimizi çekti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi. Hatalı basılan banknotları satışa çıkaran Altuğ, 2 hatalı banknot için 250 bin TL istediğini ve bu parayı 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını söyledi.
ATM'den 200 TL çekti zengin oldu! Cebinizde servet olabilir! Atatürk resminin üzerindeki kırmızı çizgi...
Muş'ta esnaf olan Volkan Akaydın, ATM'den çektiği 200 TL'de Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Akaydın, "Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.
Muşlu esnaf Volkan Akaydın, hatalı basım 200 TL'lik banknotunun koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satılığa çıkardı.
Günü gelen ödemesini yapmak üzere banka ATM'sinden para çeken Volkan Akaydın, banknotlardan birinde Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti.
Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Görevliler, parayı Akaydın'a iade etti. Banka görevlileri, Akaydın'dan paranın kendilerine iade edilmesi halinde yerine 200 TL'lik banknot verebileceklerini bildirdi.
Baskı hatalı parayı iade etmeyi kabul etmeyen Volkan Akaydın, "Parayı bankadan çektikten sonra Atatürk resminin üzerinde boydan boya şerit şeklinde çekilmiş bir tabaka gördüm. Önce sahte olduğunu düşündüm. Banka personeline sorunca sahte olmadığını anladım. Diğer 200'lük banknotlarla karşılaştırdım.
Fakat hiç birinde böyle bir baskı hatasına rastlamadım. Yaklaşık bir ay önce televizyonlarda 50 TL'lik bir banknotta baskı hatasına dair bir haber vardı. Koleksiyoncular paranın peşine düşmüştü.
Bendeki banknotta baskı hatası bariz ortada. Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.
Bu ne şans! başına talih kuşu kondu! 50 tl aldı! 50.000 tl istiyor
"İlk başta sahte zannettim"
Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, " Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar merkez bankasının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle merkez bankasından çıkmış yalnız hatalı olarak çıkmış" dedi.
"50 bin liraya veririm"
İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, "Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm. Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim" diye konuştu.
Hatalı basım paraya 75 bin lira istiyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Koca (23), hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı. İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka ATM'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı. Yaptığı araştırmanın ardından Koca, paranın üst köşesindeki '0' rakamı çıkmayan hatalı basım parasını 75 bin lirayla satışa çıkardı.
Parayı koleksiyonerlere 75 bin liraya satmak istediğini anlatan Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Daha sonra araştırınca bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından alındığını öğrendim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım. İsteyen olursa satmayı düşünüyorum" dedi.
Hatalı basım parayı hatıra yapacak
Ordu'nun Ünye ilçesinde kuryelik yapan Kadir Korkmaz (33), müşterisinin verdiği 50 liranın basım hatası olduğunu fark edince kendisine hatıra olarak ayırdı.Ünye'de bir dönercide kuryelik yapan Kadir Korkmaz gün içinde birçok müşteriye gittiğini ve dönüşte kasaya hesabı vermek için sayım yaptığı sırada 50 liralık hatalı banknotu fark ettiğini anlattı. Ordu'nun Ünye ilçesinde kuryelik yapan Kadir Korkmaz (33), müşterisinin verdiği 50 liranın basım hatası olduğunu fark edince kendisine hatıra olarak ayırdı.
Ünye'de bir dönercide kuryelik yapan Kadir Korkmaz gün içinde birçok müşteriye gittiğini ve dönüşte kasaya hesabı vermek için sayım yaptığı sırada 50 liralık hatalı banknotu fark ettiğini anlattı. Korkmaz, "Daha önce de basım hatası banknot bulanların yüksek miktarda para istediğini duyduğum için heyecanlandım. Araştırdım fakat kimse elindeki bu parayı öyle büyük paralara satamadığını da görünce ben de hayale kapılmayıp kendi cüzdanımda saklamaya karar verdim. Tabii, iyi fiyat veren birisi olursa da neden satmayayım" dedi.
Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok
Son zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti. Kaplan, paraların hatalı basılmadığını, zamanla silinme yaşadığını ve bu tür paraların herhangi bir değerinin olmadığını söyledi.
Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.
'POLİSE ŞİKAYET EDERİM'
Merkez Bankası'nın son teknolojik sistemle baskı yaptığını hatırlatan Kaplan, şunları söyledi:
"Paralardaki eksik olan '0' aslında zamanla silinmiştir. Hatalı basım olayı olamaz. Merkez Bankası'nda basılan para yüzlerce sensör ile kontrol ediliyor. Bunları ortaya atanlar aslında Merkez Bankası'nı karalıyor. Bunlar spekülasyondan öte bir durum değil. Bana getirseler o paraları sahte diye almam bile. Gider polise şikayet ederim. Bu paralarla koleksiyoncuların da başı belada. Eline bu paralardan geçiren arayarak yüksek fiyatlarla satmak istiyor. İşin doğrusu bu paraların hiçbir değeri yok."