Türk Telekom Türkiye genelinde personel alımlarına devam ediyor. Türk Telekom personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylarda bazın şartlar arıyor. Türk Telekom'un alım yapacağı kadrolar ve ilan detayları sayfamızda verdik. İŞKUR'daki satış temsilcisi kadrosuna yapılan alıma baktığımızda , alınacak personellere en az 4, en fazla 5 bin TL maaş verileceği görüldü. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.
4-5 bin TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı...
4-5 bin TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı...
İŞKUR'DA AÇIKLANDI
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yayımlanan personel alımlarına baktığımızda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapıldığı görüldü. Türk Telekom Anonim Şirketi ile Türk Telekom bayisine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.
BAŞVURU KADROLARI
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektrik Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektronik Teknolojisi Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Satış Temsilcisi / Plasiyer
Kurumsal müşteri portföyü yönetebilen,
Hedef odaklı ve rasyonel,
Müşteri edinme kabiliyetine sahip,
İkna yeteneği güçlü,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya iki yıl tecilli,
Sahada randevulu ve randevusuz çalışarak bireysel ve kurumsal satış aktivitelerini gerçekleştirmek,
Mevcut müşterilerin bağlılığı ve memnuniyetinin artmasına odaklanarak satış sürecini gerçekleştirme
BAŞVURU
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu yapması gerekmektedir.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.