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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 08:26
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    • 24.11.2020 08:26
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    personel ve memur alımı 2020... ! (Memur alım ilanları)

    Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Bu anlamda sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. İşte ...

    takvim.com.tr
    Memur adayları dikkat: Personel alan kurumların tam listesi!

    Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

    HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2020?

    Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor.

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

    33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    UŞAK ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

    GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 ZABITA MEMURU ALACAK

    KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

    5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HARRAN ÜNİVERSİTESİ

    67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    YALOVA ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

    28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

    32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TARSUS ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

    30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

    13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

    52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK

    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

    30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

    28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TRABZON ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK

    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK

    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TARSUS ÜNİVERSİTESİ

    12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ORDU ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

    817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

    6 PERSONEL ALACAK

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

    66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

    50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK


    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

    Devlet memuru nasıl olunur?

    Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?

    Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?

    Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

    Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

    Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

    Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi Devlet Personel Başkanlığı personel ve memur alımı 2020... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi! (Memur alım ilanları)