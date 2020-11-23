



İç piyasada gram altın 461 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,094 liraya yükseldi.

Ahlatcı Yatırım analizinde, Pfizer'ın gerçekleştirdiği son klinik testlerin sonuçlarına göre süren iyimserliğin ve dolar çevresindeki yukarı yönlü hareketlerin, altın fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Haftanın son işlem gününde ise artan vaka sayılarının neden olduğu endişelere ek olarak, ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki gerileme ons altına destek olmayı sürdürürken, devam eden aşı gelişmeleri ve dolar çevresinde yukarı yönlü hareketler yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.

"Geçen Perşembe günü ons tarafında aşağı yönlü baskılar devam ederken, piyasa beklentilerine paralel olarak alınan TCMB faiz kararı sonrası kur çevresinde gözlenen sert geri çekilmeler ile Gram Altın'da 451 TL seviyesine kadar geri çekildiği gözlenmişti.