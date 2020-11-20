Çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili son durum, yatırım yapan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü. Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?