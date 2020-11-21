Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar piyasaların kapanış gününde fiyatlardaki son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Kasım anlık altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?