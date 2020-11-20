Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde dolar ve eurodaki son durum merak konusu oldu. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler canlı döviz kurlarını incelemek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5770 liradan, avro 9,0070 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?İşte 20 Kasım dolar ve euro kuru alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya devam ederken, piyasaları destekleyen ekonomik teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikler pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu.
Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,4 azalırken, Satınalma Yöneticileri Endeksi de imalat sanayisinde 48,3'e, hizmet sektöründe 46,7'ye geriledi.
Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.527 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artarak 103,9 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.378 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.554 puandan günü tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 43.718 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 26.426 puanda seyrediyor.
ALTININ KİLOGRAMI 457 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 466 bin 751,98 lira, işlem miktarı ise 4.079 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 887 milyon 399 bin 514,60 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatlarında da yön hafif yukarıya döndü.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının "belirginleştiğine" dikkat çekerek, "Aşı haberlerinin yarattığı baskı değerli metaller üzerinde etkisini giderek daha fazla gösterirken altının ons fiyatı 1,850 dolar sınırına doğru geri çekilmeye devam ediyor" dedi ve ekledi:
"Geride bıraktığımız iki ayda 1850 doların geri çekilmelerde destek vazifesi görmesi bu seviyenin kırılması halinde altın üzerindeki baskının daha da artabileceğine işaret ediyor. 1,850 doların aşağı yönlü geçildiği ve aşıların da dağıtıma hazır hale geldiği bir senaryoda 1,800 doların altında rakamlar görme ihtimalimizin artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla altının bu bölgede tutunması kayıpların derinleşmemesi adına önem taşıyor. Yukarıda ise 1900 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak kalmaya devam ediyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.72 artışla 44.64 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 42.05 dolar,
- altın yüzde 0.42 artışla 1,874.65 dolar,
- gümüş yüzde 1.10 artışla 24.39 dolar,
- bakır yüzde 0.30 artışla 7,090.00 dolar,
- platin yüzde 0.88 artışla 963.18 dolar,
- paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,339.67 dolar düzeyindeydi.