Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde dolar ve eurodaki son durum merak konusu oldu. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler canlı döviz kurlarını incelemek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,5770 liradan, avro 9,0070 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?İşte 20 Kasım dolar ve euro kuru alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?