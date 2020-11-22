"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 15-20 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"

Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 61'İ SATILDI

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 97 yükselişle 339 bin 601 adet seviyesinde belirlendi.

Söz konusu ayda ilana çıkan araçların yüzde 61'i satıldı.