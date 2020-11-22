Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.



Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.

Daha sonra yapılan incelemelerden sonra sayacın 'km' cinsinden değil 'mil' cinsinden olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.



Daha sonra yapılan incelemelerden sonra sayacın 'km' cinsinden değil 'mil' cinsinden olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Bu durum konusunda daha dikkatli olunmasını öneren uzmanlar zorunlu hale gelen ekspertiz firmalarının da bu hatalara düşmemesi gerektiğini söyledi.



Bu durum konusunda daha dikkatli olunmasını öneren uzmanlar zorunlu hale gelen ekspertiz firmalarının da bu hatalara düşmemesi gerektiğini söyledi.