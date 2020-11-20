Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs nedeniyle üretimi durdurulan sıfır araçların 2020 yılı fiyat listesi açıklandı. Açıklanan listede 100 bin TL'nin alında araç bulunamazken 250 bin TL'ye kadar olan otomobil modelleri listede yer aldı. Kasım ayı araba fiyatları güncellendi. Sıfır araba almak isteyenler Kasım ayı araç fiyat listelerini merak ediyor. Kasım ayı ile birlikte bazı markalar zam yaparken bazıları da Ekim ayında uygulanan zamlar nedeniyle fiyatlarını sabit bıraktı. Peki, Kasım ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Kasım ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi! Corona virüs ile birlikte otomobil piyasası da en parlak dönemini yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar.
KASIM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların kasım ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.
Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira
BMW 118i 421 bin 400 lira
Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira
Dacia Sandero 159 bin 900 lira
Fiat Egea 113 bin 900 lira
Honda Civic 231 bin 200 lira
Jeep Renegade 289 bin 450 lira
KIA Picanto 162 bin 800 lira
Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira
Mercedes A180 386 bin lira
Peugeot 301 191 bin lira
Suzuki Swift 216 bin 900 lira
Toyota Corolla 180 bin 100 lira
Volkswagen Polo 176 bin 800 lira
Renault Clio 137 bin 900 lira
Seat Ibiza 170 bin lira
Ssangyong Korando 325 bin lira