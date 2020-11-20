Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs nedeniyle üretimi durdurulan sıfır araçların 2020 yılı fiyat listesi açıklandı. Açıklanan listede 100 bin TL'nin alında araç bulunamazken 250 bin TL'ye kadar olan otomobil modelleri listede yer aldı. Kasım ayı araba fiyatları güncellendi. Sıfır araba almak isteyenler Kasım ayı araç fiyat listelerini merak ediyor. Kasım ayı ile birlikte bazı markalar zam yaparken bazıları da Ekim ayında uygulanan zamlar nedeniyle fiyatlarını sabit bıraktı. Peki, Kasım ayı araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Kasım ayı sıfır araba fiyatları ve araç fiyat listesi! Corona virüs ile birlikte otomobil piyasası da en parlak dönemini yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar.