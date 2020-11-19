2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi

- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 164.900 TL

- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 179.900 TL

2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 201.900 TL

- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 210.900 TL

- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 215.900 TL

SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın.

Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.

Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler.

Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.