Yeni Hyundai i20 güncel zamlı fiyat listesi

- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166.000 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Style (Benzinli): 184.000 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump (Benzinli): 187.000 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style (Benzinli): 195.000 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli): 196.500 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus (Benzinli): 207.000 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite (Benzinli): 214.000 TL

- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli): 231.000 TL

- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 209.000 TL

- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Design (Benzinli): 210.500 TL

- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 221.000 TL

- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite (Benzinli): 228.000 TL

- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Plus (Benzinli): 280.585 TL

- 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 226.000 TL

2020 model Hyundai Tucson yeni fiyat listesi

- 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli): 331.460 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 379.740 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 382.050 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 386.050 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 416.000 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 402.920 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 471.780 TL

- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 4743.770 TL