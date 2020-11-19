Milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim yapıldı! Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasanın detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay da trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde yasaya göre vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor.