Otomobil bakıyorsanız kaçırmayın! %0,99 faizle Hyundai 29.000 TL indirim yaptı! Hyundai'nin Kasım 2020 kampanyaları ile siz de sene sonu fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Kasım ayı sonuna kadar sürecek olan kampanyalarda Yeni Hyundai modelleri için çeşitli fırsatlar sunuyor.
2020 model Hyundai i10, 141 bin TL' den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. 40 bin TL kredi tutarı için 12 ay vade ve %0,99 faizli finansman desteği sunuluyor. Yeni kasa i20 ise 166 bin TL' den başlayan fiyatlar ile sizleri bekliyor. Şimdi alın Haziran 2021'de ödemeye başlayın sloganı ile yeni bir kampanyaya imza atan Hyundai i20, %1.49'dan başlayan faiz oranları ile yeni sahiplerini bekliyor.
HYUNDAİ 2020 SIFIR ARAÇ MODELLERİNDE FİYAT ARTIŞINA GİTTİ
Hyundai, Kasım ayı 2020 model sıfır araç modellerinin zamlı fiyat listesi;
2020 model Hyundai i10 yeni fiyat listesi
- 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141.070 TL
- 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 154.720 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 159.460 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli): 160.520 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli): 169.850 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli): 170.950 TL
Yeni Hyundai i20 güncel zamlı fiyat listesi
- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Style (Benzinli): 184.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump (Benzinli): 187.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style (Benzinli): 195.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli): 196.500 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus (Benzinli): 207.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite (Benzinli): 214.000 TL
- 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli): 231.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 209.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Design (Benzinli): 210.500 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 221.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite (Benzinli): 228.000 TL
- 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Plus (Benzinli): 280.585 TL
- 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 226.000 TL
2020 model Hyundai Kona yeni fiyat listesi
- 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 198.300 TL
- 1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli): 299.860 TL
- 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Style (Dizel): 278.550 TL
- 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel): 300.140 TL
- 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel): 313.420 TL
2020 model Hyundai Tucson yeni fiyat listesi
- 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli): 331.460 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 379.740 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 382.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 386.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 416.000 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 402.920 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 471.780 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 4743.770 TL
2020 model Hyundai H-100 yeni fiyat listesi
- 2.5 CRDI 6 İleri Düz Standard Kasalı Klimalı (Dizel): 167.800 TL