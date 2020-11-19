Otomobil bakıyorsanız kaçırmayın! %0,99 faizle Hyundai 29.000 TL indirim yaptı! Hyundai'nin Kasım 2020 kampanyaları ile siz de sene sonu fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Kasım ayı sonuna kadar sürecek olan kampanyalarda Yeni Hyundai modelleri için çeşitli fırsatlar sunuyor.

2020 model Hyundai i10, 141 bin TL' den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. 40 bin TL kredi tutarı için 12 ay vade ve %0,99 faizli finansman desteği sunuluyor. Yeni kasa i20 ise 166 bin TL' den başlayan fiyatlar ile sizleri bekliyor. Şimdi alın Haziran 2021'de ödemeye başlayın sloganı ile yeni bir kampanyaya imza atan Hyundai i20, %1.49'dan başlayan faiz oranları ile yeni sahiplerini bekliyor.