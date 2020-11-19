Peşin daha avantajlı



Yasanın detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay da trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde yasaya göre vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90'ı siliyor. Yani anaparadan herhangi bir indirim yapılmıyor.