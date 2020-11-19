İŞKUR, işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmayı sağlıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır. Bu kurslara katılan kadınlara İŞKUR üzerinden 400 TL kreş desteği veriliyor. Size sunulan fırsat ile hem işsiz kaldığınız günler için cep harçlığı alabilir hem de kurs bitiminde İŞKUR meslek sertifikası alarak daha kolay iş bulmanızı sağlayacak yeni bir mesleğe kavuşabilirsiniz.