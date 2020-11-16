16 Kasım hastanelere; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alımı...

İŞKUR'un Hastane Bünyesine Katkısı

İŞKUR, Türkiye'de işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve temelleri bunun üzerine kurulmuş bir iş bulma kurumudur. Son günlerde yaptığı açıklama ile birlikte ATT, klinik destek elemanı, sekreterlik, hasta danışmanlığı, ambulans şoförlüğü, hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli ve hemşire gibi pozisyonlara en az ilkokul mezunu olan insanların ataması yapılacağı duyurulmuştur.