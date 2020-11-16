Onlarca şehirde Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. Kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir.İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta. İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, İŞKUR resmi internet adresinden yapması gerekmektedir.
İŞKUR'un Hastane Bünyesine Katkısı
İŞKUR, Türkiye'de işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve temelleri bunun üzerine kurulmuş bir iş bulma kurumudur. Son günlerde yaptığı açıklama ile birlikte ATT, klinik destek elemanı, sekreterlik, hasta danışmanlığı, ambulans şoförlüğü, hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli ve hemşire gibi pozisyonlara en az ilkokul mezunu olan insanların ataması yapılacağı duyurulmuştur.
İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!
Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.
HASTANELERE SEKRETER ALIMI İŞ İLANLARI
İŞKUR aracılığı ile hastanelere sekreter olarak girmek isteyen vatandaşlar, hangi hastanelerde sekreter ilanı olduğunu ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten takip ederek, başvuru sağlayabilir.
HASTANELERE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İŞ İLANLARI
Hastanelere temizlik işçisi olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, temizlik işçisi alımları ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten detaylı olarak inceleyebilir. Hangi hastaneler temizlik personeli alımı yapıyor, temizlik işçisi başvuru formu detayları linkten ulaşılacaktır.
AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMI İŞ İLANLARI
İş hayatına ambulans şoförü olarak devam etmek isteyen kişiler, hangi hastanelerde ambulans şoförü ilanı var, ambulas şoförü başvuru formu ve detaylarına aşağıdaki linkten erişebilir ve başvuru yapabilir.
HASTANELERE BAŞVURULAR BAŞLADI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, İŞKUR resmi internet adresinden yapması gerekmektedir.
- Aşağıdaki linki kopyalayın.
- Yukarıdaki linkte açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın.
- Son olarak iş arama sayfasında MESLEK yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve başvurunuzu yapın
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.