Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kan Alma Sekreteri İlanı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kan alma sekreteri ilanı için aranan özellikler şunlardır:

· En az lise ve dengi okullardan mezun olması

· Tercihen tıbbi sekreterlik lise bölümünden ya da ön lisans bölümünden mezun olması

· Mesleki alanda minimum 3 yıllık tecrübe sahibi olması

· Sekreterlik alanında gerekli olan HBYS programlarını kullanabilen

· İletişim becerilerinde iyi ve ekip çalışmasına yatkın

· Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmesi istenen

Şartlarını sağlayan kişilerin doğrudan özgeçmişlerini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi birimlerine iletmeleri istenmektedir.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Genel İşe Alım İlanı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi genel iş ilanı bünyesinde hastane tecrübesi olan tekniker veya uzmanların başvuruları dikkate alınacaktır. Başvuru yapılacak olan alanda tecrübeli olması ve ilgili mezuniyet şartlarını sağlamak ön koşul olarak belirlenmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi iş başvurusu yapacak olan kişilerin aynı zamanda etkili bir özgeçmiş hazırlayarak hangi birimde ve hangi şartlarda çalışmak istediklerini beyan etmeleri beklenmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin iletişim becerilerinin yüksek olması, ekip ile çalışmaya yakın olmaları ve özel olarak erkek adaylar için askerlik ilişiğinin olmaması da temel koşullar arasında gösterilmektedir.

Ankara Şehir Hastanelerine Başvurular Nasıl Yapılmalıdır?

Ankara Şehir Hastanesi başvuruları için başvuru yapılacak olan iş sahası içerisinde aranan özelliklerin yetkinlikle sağlanmış olması gerekmektedir. İlanlarda açılan şartların sağlanması ve bu şartların sağlandığının belgelenmesi gerekmektedir.

Mesleki tecrübeler de Şehir Hastanesi işe alım süreçlerinde önemli bir kriter olduğu için mutlaka tecrübeli adayları başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Doktor alımlarında ise tecrübeden ziyade atama usulü ile işe alımlar yapıldığı için kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin fotoğraflı bir özgeçmiş ile başvurmaları gerekmektedir. Fotoğraf olmaması durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve diğer şartlara ilişkin incelemeler olmayacaktır.