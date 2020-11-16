Ziraat Bankası, Halk bankası ve Vakıfbank tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında verilmeye başlanan 6 ay geri ödemesiz 3000-5000-10000 temel ihtiyaç kredisi için geri ödemeler başlamış durumda. Kısa süre öncede hükümet geri ödemeler konusunda açıklamalar yaptı. Bankalar içinde alınan son haberlere göre Ziraat, Halk bankası ve Vakıfbank sunmuş olduğu ihtiyaç kredileri kapsamında ödemeler için geri adımların atıldığında dile getirdi. 6 ay geri ödemesiz olarak 10 bin TL'ye kadar verilen kredi olanakları 0,49 faiz oranları ile işlem görmüştü. 6 ay ertelemeli kredi kullanan kişiler için Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi için ilk ödeme tarihi Aralık ayı itibari ile başlıyor.
Krediden Yararlanan Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekiyor.
Pandemi süreçlerinin ardından ilk günler içinde hazine maliye bakanından farklı bir duyuru geldi. Gelen açıklamalar ardından ihtiyaç desteği kredi olanaklarının olacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tam 10 bin TL'ye 0,49 faiz oranları ile kredi verileceğine dair açıklamada bulundu.
5 Bin Altında Geliri Olan Vatandaşlar
İhtiyaç kredi imkânlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için aranan tek koşul gelir kaynağı oldu. Eve 5bin TL altında maaş giriyor ise o eve temel ihtiyaç kredi imkânları da sağlandı. 6 Ay geri ödemesiz olarak tahsis edilen ve 36 ay vade imkânıyla sunulan kredi fırsatları birçok vatandaşın imdadına yetişmiş durumda.
En Büyük Avantajlardan Biriside 0,49 Faiz Oranı
En büyük sunulan avantajlardan biriside 0,49 faiz oranı ile fırsatların sağlanıyor olması. Bu süreçte maddi anlamda güçlük çeken vatandaşlar yâda az geliri olan vatandaşlar ödemelerde sıkıntı yaşamamaları açısından düşük faiz oranları ile vatandaşın yüzünü güldürdü.
BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ 2. FAZ PAKET İLE YENİ KREDİ BAŞVURUSU ALINACAK MI?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" açıklamasında bulundu.
Böylelikle normalleşme sürecine girilmesinin ardından alınan tedbirler doğrultusunda bu süreç de pek çok kişi tarafından beklenen kredi destek başvuru sonuçları mağduriyet durumlarını da ikiye katlamasından dolayı vatandaşlardan sık sık talepler gelmeye başladı. İkiye katlanan giderlerin karşılanması amacıyla başvuruları onaylanmayan vatandaşlarımız için olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılması bekleniyor. Aynı zamanda 2. Faz başvuru imkânı sunulmasıyla beraber vatandaşlarımız için müjdeli haber gelmesi bekleniyor.
Kamu bankaları tarafından kredi başvuru sonucu bekleyen milyonlarca kişi ise çaresizlik içerisinde beklemeye devam ediyorlar. Bu kişilerin uzayan süre nedeni ile mağduriyetleri artarken biran önce olumlu ya da olumsuz kredi başvuru sonucu yanıtlarının SMS ile gönderilmesi isteniyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri Nelerdir?
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.
Kimler Faydalanabilir?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek