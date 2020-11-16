436 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! Başvurular internet üzerinden! Son tarih 31 Aralık...

Satış işlemleri esnasında konut alıcısı olan kişi, kendisine, eşine ve velayeti altında olan çocuklarına dair tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair sözleşme imzalayacaktır. Sözleşme vekaleten yapılacağı durumlarda, adına sözleşmeyi imzalayacak olan kişi için adıma gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya yetkilidir ya da adıma gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir ifadesini içerecek olan noter onaylı vekaletname ve vekil olan kimsenin de nüfus cüzdanı olması gerekmektedir. Vekalet dışında, söz konusu proje için başka isimler imza atamamaktadır.

Başvuru yapan adayların, projenin bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekmektedir ve ikametlerinin de projenin bulunduğu il ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bunun dışında, 1 yıldır ikameti bulunmayan iller ya da ilçeler için başvuru yapılmayacaktır.

Başvuru yapacak kişinin başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olması, alt gelir konut grubu için ise 25 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir, üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Aylık hane halkı geliri en fazla 5.500 TL olmalıdır. Bunun dışında kalan ve daha yüksek hane halkı gelirine sahip olan haneler başvuru yapamayacaklardır.

Hangi İllerde Projeler Var?

TOKİ tarafından yıl sonuna kadar alınan başvurular pek çok il ve ilçede geçerli bulunuyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılacak projeler şu şekilde;

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, orta gelir, 1312 Konut

Bursa, Orhangazi ilçesi, alt gelir, 292 adet konut, 2 adet dükkan,

Denizli, Çardak ilçesi, alt gelir, 1817 adet konut, 5 adet dükkan,

Denizli, Bekilli ilçesi, alt – orta gelir, 134 konut, 1 adet dükkan,

Karabük, merkez, orta gelir, 1144 adet konut,

Kırklareli, Kavaklı beldesi, alt – orta gelir, 119 adet konut, 1 adet dükkan

Kütahya, Dumlupınar ilçesi, alt gelir, 126 konut

Mersin, Gülnar Mahallesi, orta gelir, 115 Konut

Tokat Merkez, Dedeli Mahallesi, alt – orta gelir, 436 konut

Projelerine yıl sonuna kadar uygun şartları sağlayanlar başvuru yapacaklar ve 436 TL'den başlan taksitler ile ev sahibi olabilecekler.