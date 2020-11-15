16 Kasım bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?



İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."



2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.