Son dakika faiz gelişmesi: 16 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 15.00 oranında getiri sağlıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
KASIM'DA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.50
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.00
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.00
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 8.75
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 11.50
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 11.00
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.75
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.75
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.75
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 4.50
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 14.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00
CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00