16 Kasım bankaların güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.
15 Kasım bankaların güncel konut kredisi faiz oranları
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.35
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 1.09 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Halkbank hesaplı evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Vakıfbank Sarı Panjur konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.51
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.59
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.70
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.79
HSBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.90
ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.43
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.43
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.37