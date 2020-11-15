16 Kasım bankaların güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.