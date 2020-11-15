16 Kasım bankaların güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki en uygun kredi ve faiz hangi bankada? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İNG, TEB...
15 Kasım bankaların güncel konut kredisi faiz oranları
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.35
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 1.09 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Halkbank hesaplı evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Vakıfbank Sarı Panjur konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.51
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.59
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.70
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.79
HSBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.90
ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.43
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.43
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.37
Konut kredisi nedir?
Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.
Konut Kredisi Gerekli Evraklar
Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:
Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge
Bu belgelere ek olarak;
Maaşlı Çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi
Şahıs Firması Sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri
Tüzel Firma Sahibi/Ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço – gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.