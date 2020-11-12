Vadeli Mevduat Hesaplarında Vadeler Nedir?

Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Genellikle uygulanan standart vadeler 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmakla birlikte, 1 gecelik (O/N), 7 günlük, 15 günlük gibi kırık vadelerde de vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.

Bankalara göre farklılaşan vadeli faiz oranlarının temel belirleyicisi ülkedeki enflasyon oranları ve hüküm süren ekonomik koşullardır. Normal koşullarda vade ne kadar uzunsa bu vade için verilen faiz oranı da o kadar yüksek olur. Bununla birlikte yüksek bir enflasyonu olan bir ülkede enflasyon oranlarında hızlı bir düşüş beklentisinin olması halinde uzun vadeli mevduatlara verilen faiz oranları düşük kalabilir.