Buna göre, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 506 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.