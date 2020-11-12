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    • 12.11.2020 09:14
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    'de yayımlandı! 20 milyar liralık dev : 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre beklemeye alınan lar bir bir hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylülde 1127 yatırım için teşvik belgesi düzenledi. Yaklaşık 20 milyar liraya karşılık gelen yatırımlar kapsamında 30 binden fazla kişiye de iş kapısının açılması planlanıyor.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 milyar liralık dev yatırım

    Bakanlığın, Eylül 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olarak hesaplandı.

    Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 506 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.


    332 YATIRIM BELGESİ İPTAL EDİLDİ
    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 4 milyar 273 milyon 645 bin 628 lira olan ve 17 bin 105 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 332 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 613 olarak gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 milyar liralık dev yatırım: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak