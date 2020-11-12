Küresel piyasalarda gözler kritik verilerde

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle 45 doların üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 44 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.850 dolardan gelen tepki alımlarıyla 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında tarihi günlerden biri yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarken, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşıldı.