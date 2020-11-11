Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Sorusu en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bilindiği gibi bankaların verdiği faiz oranları artmıştı. Paranızı vadeli bir hesaba bağlarken ülkedeki genel ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve global olaylar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz. Müşterilerinin karşısına yüksek faiz imkanları ile çıkmak isteyen özel bankalar, vadeli mevduat faizlerini yükseltmeye devam ediyorlar. Vadeli mevduat hesabında yapılan faiz güncellemelerinin ardından en yüksek orana sahip banka sayısı yükseldi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KASIM AYI MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Fİbabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Garanti Bankası e vadeli hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 12.50
Şekerbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12.25
Ziraat Bankası vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12
QNB Finansbank 32 günlük e vadeli mevduat hesabı tanışma faizi % 14.10
Odeabank hoşgeldin oksijen hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Burgan Bank e vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 14.00
Akbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12
Halkbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 11.50
CEPTETEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Vadeli Mevduat Hesabının Artı ve Eksi Yönleri Var mıdır?
Paranızı vadeli bir hesaba bağlarken ülkedeki genel ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve global olaylar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Her şeyin iyi gittiği, enflasyonun düşmesinin beklendiği ve global para arzının fazla olduğu ve böyle devam etmesinin tahmin edildiği bir dönemde faizlerin düşebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak mevduatınızın vadesini uzun bağlayabilirsiniz.
Bunun tam tersi olan bir ortamda, yani ekonomik belirsizliğin arttığı, enflasyonun yükseldiği ve global risklerin çoğaldığı bir durumda faizlerin her geçen gün artması mümkün olduğundan paranızın vadesini görece daha kısa tutabilirsiniz. Vadeli mevduatın en güzel tarafı vade sonunda alacağınız getirinin vade başından belli olmasıdır. Ne varki yukarıda sayılan nedenlerle, paranızın diğer yatırım imkanlarına oranla daha az değerlenme riski de bulunmaktadır.
KASIM'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.
Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Burgan Bank vadeli döviz hesabına 2.75 faiz oranı vererek ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 2.50 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.25 faiz oranı ile Alternatif Bank yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.
VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?
Döviz üzerinden birikim yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı hesaplardan biri de vadeli döviz hesabıdır. Tıpkı vadeli Türk Lirası hesabı gibi vadeli döviz hesabı da belirli bir süre paranızı işleme koyar, vade dolana kadar tarafınızdan kullanamazsınız ancak vade bitiminde hesabınız faiz kazancı sağlar. Şayet döviz geliriniz varsa ya da Türk Lirası ile döviz alarak birikimlerinizi çeşitlendirmek istiyorsanız vadeli döviz hesabından faydalanabilirsiniz.
DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?
Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.
DÖVİZ HESABI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?
Döviz hesabı faiz getirisi miktarını hesaplayabilmek için öncelikle çalıştığınız bankanın mevduat faiz oranını bilmeniz gerekir. Farklı bankalar farklı döviz kuru üzerinden işlem yaptıkları için farklı faiz oranları sunar. Hesaplama yapmak için çalıştığınız bankanın ne kadarlık bir döviz getirisi için ne kadar faiz sunduğunu öğrenerek, aylık ya da belirli bir periyot için bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.
Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.
Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
Vadeli hesaplara alternatif olarak sunulmaya başlanan enflasyon korumalı mevduat hesabı Nisan 2019'dan beri hayatımızda. Bu hesap türü, mevduat hesabı sahibine yüksek kazanç sağlıyor. Sağlanan bu yüksek kazanç sayesinde Türk Lirası mevduat hesaplarına özendirerek döviz mevduat hesaplarına olan ilginin azalması hedefleniyor.