



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,65 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.



TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında bankacılık ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde 1.303,31 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI SONUÇ VERDİ

Analistler, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla, Türk lirası varlıklarında görülen talep artışının bugün de devam ettiğini vurguladı.