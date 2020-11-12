Her gün çöplerden ve lüks restoranlardan bedava topluyorlar! Paraya para demiyorlar! Talep oldukça fazla

ÜCRETSİZ VERİYORLAR

Kentteki 2 ünlü restoranda, günde 500 avokado tüketiliyor. Çıkarılan 500 çekirdek ise çöpe atılmayarak, yetiştirmek isteyen fidan merkezlerine ya da çiftçilere ücretsiz veriliyor.

Restoran işletmecilerinden Mehmet Akdağ, ekonomiye katkılarının olması için çekirdekleri isteyenlere ücretsiz verdiklerini söyledi. Günlük yaklaşık 200-250 çekirdek biriktirdiklerini ifade eden Akdağ, "Ekonomiye katkı sağlamak adına isteyenlere veriyoruz. Avokado çok tükettiğimiz için haliyle çekirdekleri de çok oluyor. Bunları gelip bizden alıp yetiştirenler oluyor. Fidan olarak büyütüyor" dedi.

İşletmeci Erdal Atılgan da avokado çekirdeklerini isteyenlere ücretsiz veren işletme sahiplerinden. İki işletmesinin olduğunu, günlük 200-250 civarı avokado çekirdeği biriktirdiklerini ve çöpe atmadıklarını anlatan Atılgan, "Bazen misafirlerimiz bazen de fidan üreticileri, çiftçiler gelip bizden istiyor. Hepsine ücretsiz bu çekirdekleri veriyoruz. Sonuçta çöpe gideceğine ekonomiye katkı sağlıyor" diye konuştu.