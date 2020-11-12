Her gün çöplerden ve lüks restoranlardan bedava topluyorlar! Paraya para demiyorlar! Talep oldukça fazla

Paraya para demiyorlar! Her gün çöplerden ve lüks restoranlardan ücretsiz topluyorlar. Avokado, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar ile sağlık için son derece faydalı bir meyvedir. Vücudun yağda çözünür vitaminleri emmesine yardımcı olur ve diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığı yükseltir. Ana vatanı Orta Meksika olan avokado, son yıllarda Türkiye'de en çok tüketilen ve üretilen meyveler arasında yer aldı. Faydalı yağları ve yüksek protein barındıran avokado, 'Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi' olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde çiftçilerden büyük ilgi gördü.
8 YIL BEKLEMEK LAZIM
8 yıl sonra bir ağaçtan ortalama 500 meyve alınıyor. 600-700 meyve veren ağaçlar da olabiliyor. Avokado, türüne göre tanesi 7 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Bir ağaçtan en verimli döneminde 3 bin 500 lira kazanç elde ediliyor. Yetiştirilmesi aşamasında hiçbir ilaç kullanılmayan ağaca, sadece su ve zaman zaman gübre ile destek vermek yeterli oluyor. Üretime göre 1 dönümde sezonda 10 bin lira kazandıran avokadodan verim almanın en önemli noktası ise sertifikalı fidan dikmek.
ÇÖPLERDEN ÇEKİRDEK TOPLANIYOR
Antalya'da çok sayıda fidan üretim merkezi bulunurken, sertifikalı fidan satın almak isteyen üreticiler ise Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (BATEM) gelerek sıraya giriyor. Her yıl üreticiler, sertifikalı ürünlerden yalnızca 250 adet alabiliyor. Tanesi 38 liradan verilen fidanlar için üreticiler geceden gelip, BATEM kapısı önünde sıraya giriyor. Yoğun talep karşısında BATEM yetkilileri yalnızca 10 bin adede kadar cevap verebiliyor. Fidan üreticileri ise çareyi kent merkezindeki lüks restoranlarda buluyor. Restoranlarda salata, çorba, yemek ve meze olarak kullanılan avokadonun çekirdekleri çöpe atılıyor. Çöpe atılan bu çekirdeklere talip olan bazı fidan işletmeleri, her gün restoranlara giderek toplanan çekirdekleri alıyor.
ÜCRETSİZ VERİYORLAR
Kentteki 2 ünlü restoranda, günde 500 avokado tüketiliyor. Çıkarılan 500 çekirdek ise çöpe atılmayarak, yetiştirmek isteyen fidan merkezlerine ya da çiftçilere ücretsiz veriliyor.
Restoran işletmecilerinden Mehmet Akdağ, ekonomiye katkılarının olması için çekirdekleri isteyenlere ücretsiz verdiklerini söyledi. Günlük yaklaşık 200-250 çekirdek biriktirdiklerini ifade eden Akdağ, "Ekonomiye katkı sağlamak adına isteyenlere veriyoruz. Avokado çok tükettiğimiz için haliyle çekirdekleri de çok oluyor. Bunları gelip bizden alıp yetiştirenler oluyor. Fidan olarak büyütüyor" dedi.
İşletmeci Erdal Atılgan da avokado çekirdeklerini isteyenlere ücretsiz veren işletme sahiplerinden. İki işletmesinin olduğunu, günlük 200-250 civarı avokado çekirdeği biriktirdiklerini ve çöpe atmadıklarını anlatan Atılgan, "Bazen misafirlerimiz bazen de fidan üreticileri, çiftçiler gelip bizden istiyor. Hepsine ücretsiz bu çekirdekleri veriyoruz. Sonuçta çöpe gideceğine ekonomiye katkı sağlıyor" diye konuştu.
AVOKADO NEDİR?
Avokado, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar ile sağlık için son derece faydalı bir meyvedir. Vücudun yağda çözünür vitaminleri emmesine yardımcı olur ve diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığı yükseltir. Avokado ayrıca kolesterol ve kan trigliserit seviyelerini dengeler. İçeriğinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde kanseri önler ve bağışıklık sistemini destekler. Göz, cilt ve saç sağlığı için faydalı bir şifalı meyve olan avokado, B, C, E, K vitaminleri ile potasyum içerir. Lifli yapısıyla tok tutar, yemeklerde trans yağlar yerine sağlıklı bir yağ olarak kullanılabilir. Kırmızı et alternatifi olarak vegan ve vejetaryenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Kremsi kıvamından dolayı bebek maması yapılır. Yağı ve yaprağı da birçok fayda sağlar.
AVOKADO'NUN FAYDALARI NELER?
Avokado, en çok lipofilik (yağda çözünür) antioksidan içeren meyvedir.
Anti kanserojen özelliklere sahip olduğu bildirilen faydalı biyoaktif fitokimyasallar içerir.
Yüksek potasyum ve düşük sodyum içerdiği için tansiyonu dengeler.
Besinlerle alınması gereken elzem (esansiyel) yağ asitleri içermektedir.
İçerdiği glutatyon maddesi sayesinde vücudu serbest radikallerden arındırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Yağda çözünen besinlerin emilimini arttırdığı için besin takviyesi gibi işlev görür.
Yapılan bazı araştırmalara göre, besinlere avokado yağı ilavesinin antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat artırabileceği saptanmıştır.
Diğer meyvelerle karşılaştırıldığında, avokado çok az şeker içerir. Avokado'nun glisemik indeks yükünün yaklaşık sıfır olması beklenir. Böylece kan şekeri kontrolü ve kilo yönetimi gibi durumlarda yardımcı olabilir.
Yüksek lif oranıyla bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyip probiyotik etki sağlar, kabızlığı önler. Avokado %25 çözünür lif içeriğine sahiptir.
Avokado zengin demir içeriğiyle demir eksikliği tedavisinde tüketilmelidir.