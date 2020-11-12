Bu yöntemle 2190 gün önce erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere talih kuşu!

Askerlik Geriye çekiyor!

Askerlik emekliliği geriye çekiyor. Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hemde prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kader geriye gidiyor. 1990 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1989 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. En az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğuyor.

10 Yıl Prim yetiyor!

Kısmi emeklilik yöntemiyle 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daa fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmı emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için halen geçerli bu yolla birlikte prim 4500 ve yıl şartı 25 olarak gözüküyor.

En önemlisi: Sağlık Mazereti

Sağlık durumu iyi olmayanlar için 2 türlü erken emeklilik imkanı var. Malulen emeklilikle sigortalı olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar geçerli sayılıyor. Eğer çalışırken iş yapabilme gücünüzü kaybettiyseniz sağlık raporu larak bu imkandan yararlanıp emekli olabilirsiniz. En az 10 yıl sigortalı olup, toplam olaran 1800 gün beya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece malul olan sigortalılar için, sigortalılık süresi aranmaksızın, 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkanı veriliyor. Engelli çalışanlar için en az yüzde 40, engellilik ile ilgili vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kaar süreyle emekli olabiliyor.