48 yaşında emeklilik! SGK uzmanı şartları açıkladı. SGK ile alakalı araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' suali geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sualler soruyorlar. Emekli olmak isteyen vatandaşların çok büyük kısmı yaş koşulunu sağlamayı bekliyor. Gün ve prim koşulunu sağlayan vatandaşlar son yapılan tertip etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan tertip etmede de farklılık arz ediyorlar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
48 YAŞINDA EMEKLİLİK
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
ÇOK SAYIDA EMEKLİ ADAYI YAŞI BEKLİYOR
Emekli olmak isteyen vatandaşların çok büyük kısmı yaş şartını sağlamayı bekliyor. Gün ve prim şartını sağlayan vatandaşlar son yapılan düzenleme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş şartında uygulamada olan düzenlemede de değişiklik talep ediyorlar.
Soru: 1965 doğumluyum, 1.1.1979'da sigorta girişim ve 3000 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 18 ay askerlik var nasıl hesaplanır?
Cevap:1979 sigorta girişli olduğunuz için emekli olabilmeniz için 25 yılı tamamlamanız, 5000 prim gün sayısını doldurmanız ve 44 yaşını da doldurmanız gerekiyor. Yaşınız 54 olduğu için yaş açısından bir sorununuz yok. Ancak emekli olabilmeniz için 2000 prim gün sayısına ihtiyaç var. Yani 5 yıl 4 aydan biraz fazla daha prim ödemeniz gerekiyor. 18 ay askerliğinizi borçlanıp, 450 gün prim gün sayısı daha kazanabilirsiniz. Böylece 1550 prim gününe ihtiyacınız kalıyor ki, bu da 4 yıl 2.5 ay demektir. Askerlik borçlanması yapıp, 4 yıl 2.5 ay daha çalışıp prim öderseniz 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ AYLIĞINIZ YÜKSELİR
Soru: 1974 doğumluyum. Halen Bağ-Kurluyum ve 9000 gün prim ödemem var. Yaştan dolayı emeklilik bekliyorum. Ancak prim ödemeye devam ediyorum. Primimi artırmamın bana emekliliğimde bir faydası olur mu? İrem Kuşan Bülent Gürsoy
Cevap:Geçmişte yatırdığınız prim tutarlarının emekliliğinizde alacağınız emekli aylığına katkısı farklı olacaktır. Eğer asgari ücret üzerinden yatırılmışsa alacağınız maaş düşük, yok asgari ücretin iki katı ve üzerinde prim yatırılmışsa emekliği maaşınız da ona göre yüksek olacaktır. Prim gününüzü doldurduktan sonra asgari ücret üzerinden prim yatırmaya devam ederseniz emekli aylığınız fazla etkilenmez. Ancak prim gününüzü doldurduktan sonra prim yatırmaya devam ederseniz emekli aylığınız da yükselir.
65 YAŞ AYLIĞI BAĞLANMAZ
Soru: Ölüm aylığı alan kişi, aynı anda yaşlılık aylığı da alabilir mi? Dilek Tomak
Cevap: 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı alabilmek için 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık da almıyor olmak gerekiyor. Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için malullük aylığı, yetim ve dul aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri de almıyor olmak gerekiyor.
KENDİ EMEKLİ AYLIĞINIZI ALABİLİRSİNİZ
Soru: 2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Eşimden boşandım. Babam Bağ-Kurdan emekliydi ve 1999 yılında vefat etti. Ondan emekli maaşı alabilir miyim? Nilüfer Karaöz
Cevap: Kendi emekli aylığı alanlar anne ya da babasından yetim aylığı ya da ölüm aylığı alamazlar. Tek bir istisna var; o da, kişinin kendisinin SSK ya da Bağ-Kurdan emekli olması, ölen babanın ise Emekli Sandığından maaş alıyor olmasıdır. O zaman çift maaş alınır.
MALULEN EMEKLİLİK MÜMKÜN
Soru: 36 yaşındayım. 1998 Haziran SSK girişim var. 2008 de bir kaza sonucu sol bacakta venöz yetmezliği oluştu, akabinde varis ülseri çıktı. Yaklaşık 9 yıldır bu hastalıkla mücadele ettim. 3 defa çalıştığım iş yerlerinden işten atıldım çünkü hastaneye sık gitmem ve rapor almamdan dolayı. Şu anda yine varis ülseri yaram var, işimden kovulmak istemediğim için hastane rapor verdi kullanmadım. Malulen emekli olabilir miyim? Murat Mayda
Cevap:Malulen emekliliğin şartları kanunda açıkça yer alıyor. Çalışanlar, çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi halinde malulen emekliliğe hak kazanıyor. Bu durumun da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor. Ayrıca aylık alabilmek için de en az 10 yıldır sigortalı olunması ve toplam 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gerekiyor. Bu durumda 1998 sigortalı girişiniz olduğuna ve 2008 yılında kaza geçirdiğinize göre 10 yıldır sigortalısınız ve 1800 prim gün sayısını da doldurmuşsunuzdur. SGK'ya malulen emeklilik için müracaat edebilirsiniz.
ÇİFT MAAŞTAN YARARLANAMAZSINIZ
Soru: Eş SSK'lı ve 2008 sonrasında vefat etmişse, anne ve baba da Bağ-Kurlu ve 2008 sonrasında vefat etmişse çift maaş alınabilir mi? Sefa Kavaklı
Cevap:Eş ve anne ya da baba 2008 sonrasında vefat etmişse ve biri SSK'lı, diğeri de Bağ-Kurlu ise aylık almaya hak kazanan kişi tercih ettiği tek bir aylığı alabilir.
ÖZÜRLÜLER YETİM AYLIĞI ALABİLİR
Soru: Memur emeklilerinin özürlü çocuğuna ölüm aylığı bağlanır mı? Mahir Gökhan
Cevap: Erkek çocukların anne-babadan ölüm aylığı alması için ya 18 yaşının altında olmaları ya da okuyorlarsa da 25 yaşını geçmemeleri gerekiyor. İstisna durum ise çocuğun malul olması. Bu durumda çalışamayacak durumda özrü bulunan ve yüzde 60 ve üzeri özürlü olduğu Sağlık Kurulu raporu ile belirlenen çocuklar anne-babaları üzerinden yetim aylığı alırlar.
Emeklilik yaş şartı ne durumda?
Hizmet yılını dolduran memurlar, işçiler görevlerinden ayrılarak emeklilik için yaş şartını beklemekte özgür. Yaş şartını tamamlamadan emekli maaşı ve ikramiyesi alınmıyor. Devlet memurları emekli aylığını alabilecek şekilde emekliye ayrılabilmesi, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları ve bununla birlikte cinsiyetlerine göre emekli olabilecek. Ayrıca Engellilik, Mamullük ve fiili hizmet zammından yararlanma, bazı mesleklerde bulunanlar için özel şartlar aranması gibi durumlarda, emeklilik için hizmet süresi e yaş farkları olabiliyor.
Üç koşulu yerine getirdiği tarihe göre erkeklerin emeklilik yaşı şöyle:
23 Mayıs 2002 öncesi: 55
24.05.2002-23.05.2005: 56
24.05.2005-23.05.2008: 57
24.05.2008-23.05.2011: 58
24.05.2011-23.05.2014: 59
24.05.2014 sonrası: 60 yaş
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
KADINLARDA 50 YAŞ
1999'dan önce işe giren kadınların 50 yaş + 15 yıl sigortalılık + 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği tarihe göre emeklilik yaşı ise şöyle:
23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş
24.05.2002-23.05.2005: 52
24.05.2005-23.05.2008: 54
24.05.2008-23.05.2011: 56
24.05.2011 sonrası: 58 yaş
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? Demir K.
25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? H.N.
25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim sayınızı tamamlayarak 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2,5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2,5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? M.A.
25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
Ben 1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? Yılmaz K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz.