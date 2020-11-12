BAŞVURU NEREYE?

1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyor.

İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile başvurmak gerekiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI

Kanuna göre ve yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;

– İsteğe bağlı bağkur (4b),

– İsteğe bağlı ek 5 tarım ssk ,

– Ev hanımları için isteğe bağlı bağkur (4b)

– Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.