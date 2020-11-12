Milyonlarca kişi yaşlılığında iyi bir hayat yaşamak için emekli olmak istiyor. Emeklilik denildiğinde akla ilk sadece çalışanlara tanınan bir hak olduğu gelse de çalışmadan emeklilik imkanı da bulunuyor. Çalışmayan ancak iş hayatı olmamasına rağmen emekli olmak isteyen kişilere de bazı özel koşulları yerine getirmeleri durumunda devlet emekli olma imkanı tanıyor. En çok kullanılan yöntem ise isteğe bağlı sigortalılık olarak öne çıkarken kadınlarda bu alanda da pozitif ayrıcılık uygulanıyor. İsteğe bağlı emeklilik şartları BAĞKUR şartları olarak uygulanırken kadınlarda emeklilik için 7 bin 200 gün prim ve 58 yaş şartı aranıyor. 5 bin 400 gün ve 61 yaş şartı için ise kısmi emeklilik hakkı sunuluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?
Bunlardan şu şekilde sıralanmaktadır;
İsteğe Bağlı Sigorta (Dışarıdan çalışmadan isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapmak),
Ev hanımlarına sunulan Vergisiz Esnaflık,
Doğum ve Askerlik Borçlanması yaparak toplu para ödeyerek emekli olmak.
EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!
Emekli olmak isteyen kadınlara sunulan en büyük kolaylık olan vergisiz esnaflık ile işçi almamak şartı ile evde üretim yaparak satış gerçekleştiren, gezici olarak meslek icrası gerçekleştirenler, motorlu taşıt kullanmaksızın ve ticaret işyeri açmaksızın perakende ticaret yapan kadınlar bu haktan yararlanabilmektedir.
Yine doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Kadınlarda doğum borçlanması için 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Ancak bunun için kadının doğum yapmadan önce sigortalı olarak işe girmiş olmaları şartı aranıyor. 3 çocuğu olan bir kadın çocuk başına 2 sene avantajı ile 6 seneye kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların aylık yatıracakları ücret tutarı şu şekilde;
Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK % tarım sigortası primi ise 913 TL oldu. Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.
Normal Vatandaşlar: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 941 TL.
Ev Hanımları: İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi 2020 yılında 847 TL.
Şartlar Nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Başvuru Nereye Yapılır?
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalıdır. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi İle müracaat yapabilirler.
Prim Süreleri Daha Uzun Olacak!
2008'den evvel SSK'ya tabi isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayan kişiler Bağ-kur statüsünde alındıklarının farkında değiller ise daha çok prim öderler. Daha çok prim ile beraber daha geç emekli olurlar.
1261 Güne Dikkat!
İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsü ile daha az prim ile daha erken emekli olmaları mümkün. Aynı zamanda, SSK statüsünde emekli maaşları da Bağ-kur'a nazaran %30 oranında artış gösterir. Sosyal Güvenlik Sisteminde birden fazla statüde çalışma var ise son 7 yıldaki statü değerlendirilir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMESİ İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI
İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise prim ödemeleri için süreç başlamıyor. Bu çerçevede vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;
* Sigorta gerektiren bir işte çalışmamak. Vatandaşlar sigortalı bir işte çalıştıklarında isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler. Bu çerçevede vatandaşların bu şekilde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Bunun yanında vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları, Türk vatandaşı olmaları ve malulluk, yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?
Sigorta prim ödemesi vatandaşların hem sağlık hizmetlerini karşılamak için güvence hem de ileride emekli olabilmeleri için gerekli en önemli şarttır. Devlet memuru ve sigortalı işçilerin primleri işverenleri tarafından ödenirken esnaf, çiftçi ve bazı diğer meslek gruplarında çalışanlar prim ödemelerini gelirlerine göre kendileri ödemektedir.
Ek 5 tarım sigortası için prim ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.
Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.