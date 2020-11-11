2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Bu yıla baktığımızda da yine asgari ücret için enflasyon oranının üzerinde 3 ila 5 puan arasında bir zam beklemekteyiz. Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göz attığımızda 2020 için enflasyon hedefi olarak yüzde 10,5 belirlendiği, Merkez Bankası'nın son toplantısında ise bu oranın yüzde 12,1 olduğunu görmekteyiz. Yani bu da demek oluyor ki bu yıl asgari ücrete yüzde 14-17 arasında bir zam yapılması muhtemel.

SON DAKİKA: İŞTE 2021 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 yılı için brüt asgari ücretin 3355-3443 lira arasında olacağını ön görüyoruz. Net asgari ücretin ise AGİ dahil olarak 2650-2750 lira aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bu hesaplama yıllık enflasyon oranı ve önceki yıllarda yapılan zam oranları baz alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamların işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirleneceğini hatırlatırız.