TRABZON HURMASI NEDİR?

Latincesi Diospyros kaki olan bu şifalı meyve turuncu renkte ve yaklaşık elma büyüklüğündedir. Temmuz ağustos aylarında çiçek açar ve tohumları kasım ayında olgunlaşır. Ana vatanı bir çok meyve gibi Çin'dir. Fakat daha sonra Japonya'ya getirildiği için Japon hurması adı verilmiştir. Ağaçta yetişir. Ağaç kazık köklüdür, ortalama 5-6 metreye kadar boylanır. Yaprakları ilkbaharda yeşil sonbaharda ise kırmızı, sarı, turuncu gibi renklere dönüşür. Bu yüzden ağaç, süs bitkisi olarak da peyzaj alanında kullanılır. Turuncu olan meyve çok tatlıdır. Meyvenin içinde kahverengi noktacıklar bulunur. İçi yumuşak olan meyve oldukça güzel bir tada sahiptir. Genellikle tropik ve subtropik iklimlerde yetişir. Serin iklimlerde istenildiği gibi yetişemez. Meyvesi çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Avrupa'da da üretimi yayılmıştır. Ülkemizin de bazı bölgelerinde yetiştirilmektedir. B1, B2, B3 ve C gibi çeşitli vitaminler ve askorbik asit içermektedir.