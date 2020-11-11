Taşeron işçiler ile kadroya geçen işçilerin maaşları için hükumetten bir açıklama geldi. Kamu işçisi statüsü ile istihdam edilen 4D'li taşeron işçiler için kritik süreç başladı. Taşeron işçilere maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı başta olmak üzere 3 kritik başlıkta toplanacak olan 2020 TİS sözleşmesi görüşmeleri milyonlarca işçinin kaderini belirleyecek. En son kadro müjdesi beklerken böylesine büyük umutlar ve heyecan yaşayan taşeron işçi statüsündeki çalışanlar özellikle de tayin hakkı ve yüzdelik dilim uygulaması yakından takip ediliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bakan Karaismailoğlu, soru önergesine verdiği cevabın devamında ise 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilerin durumuna değindi ve bu işçilerin, kadro öncesi imzalanan hizmet alımı sözleşmeleri ve yüklenici firma tarafından ödenen ücretlere ilişkin bordrolara göre ödeme aldığına yer verildi.
Bakan açıklamasında, "İşçilerin işe giriş tarihlerine göre ücret skalalarının tespit edilmesine ilişkin madde hükmü, ilk defa 15 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan 11. İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile kabul edilmiş olup, söz konusu tarihten sonra işe giren tüm işçilere (daimi -normal-, şehit yakını, gazi, engelli, eski hükümlü) uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.
TİS 2 YILDA BİR YENİLENİYOR
Yanıtın sonunda ise işçilerin toplu sözleşmelerinin 2 yılda bir yenilendiğine yer verildi.
YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM GELİYOR MU?
Devlet kurumlarında ve alt birimlerinde yaklaşık 900 bin taşeron işçi bulunuyor. 4/D statüsünde kadroya alınan taşeron işçilerin büyük bir bölümünde kadroya geçiş aşamasında maaş düzenlemesi oldu. Bu düzenlemeler ise daha sonra yargıya taşındı.
Mahkemelerin taşeron işçiler için verdikleri kararlarda taşeron işçilerin maaşlarında yapılan düzenlemeler kaldırıldı. Bu kapsamda maaşları yeniden düzenlenen taşeron işçilerin yeni maaşları; kadroya alınmadan önceki maaşlarının asgari ücrete oranına göre belirlendi.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE 4D TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ
Şu ana kadar yapılan zemin yoklamaları ile taşeron işçilere maaş zammı için öne çıkan teklifler arasında ilk sırayı asgari ücret zam oranı aldı.
Bu tarihe kadar taşeron işçilerin maaşlarına zam oranı Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yüzde 4 olarak uygulanmış, maaşlara 6 aylık periyotlar dahilinde zam yapılmıştı.
Yapılan son görüşmelerde bu zamların enflasyonun oldukça altında kalması eleştiri nedeni olurken enflasyon karşısında adeta eriyen maaşlar nedeni ile artık taşeron işçiler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor.
İşçi cephesinden yapılan ilk açıklama ile maaşlara yüzde 15 zam yapılması talebi geldi. Hatırlanacağı üzere 2020 yılı asgari ücret zammı olarak bu oran uygulanmıştı. Asgari ücretle çalışanlara uygulanan zam oranı için taşeron işçiler de yüzde 15 maaş zammı talep ediyorlar.
Yine 4D'li taşeron işçilere tayin hakkı ve yüzdelik dilim talebi de masada çözüm bekleyen önemli konular olarak öne çıkıyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 2020 TİS GÖRÜŞMELERİ
Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında geçecek olan toplu iş sözleşmelerinde taşeron işçilerin maaş zam oranlarından yüzdelik dilim haklarına, tayin hakkından görev tanımına kadar tüm konuların ele alınacak. Tüm mali ve sosyal haklar işçilerin taleplerine ve bakanlığın tekliflerine göre yeniden düzenlenecek.