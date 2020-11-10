2021 asgari ücret zammı için ilk rakam ortaya çıkmış durumda. 2021 yılı AGİ, işsizlik maaşı, taşeron 4/d işçi zammı da en fazla beklenen arasında. 10 milyondan fazla çalışan bu rakamları bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, her sene Aralık ayının ilk günlerinde, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Hükümet, işçi ve işverenin ev sahipliğinde düzenlenecek asgari ücret görüşmeleri Aralık ayının son haftasına kadar devam edecek. Son hafta yapılacak toplantıdan sonda Çalışma Bakanlığı , 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak. 2021 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
2021 yılı asgari ücret zammı için Aralık ayında toplantılar yapılacak. Son toplantının ardından 25-28 Aralık tarihleri arasında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.
ÖNCEKİ YILLARDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
2018 yılında asgari ücret 1604 TL 'ydi. 2018 Aralık ayında açıklanan zamla 2019 yılında asgari ücret 2020 TL oldu. 2019 Aralık ayında toplanan komisyon , 2020 yılı asgari ücret zammını belirledi ve 2020 yılında asgari ücret 2324 TL'ye yükseldi.
İşte son yıllardaki asgari ücret zamları:
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR
2021 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.
ASGARİ ÜCRET ENFLASYON ETKİSİ
Asgari ücret zam oranı belirlenirken ilk bakılan oran enflasyon oluyor. Önceki yılın enflasyonuna bakılarak asgari ücrete zam yapılıyor. İşte son yıllarda asgari ücrete yapılan zamlar ve enflasyon etkisi.
2019 yılında ise enflasyon 11.84 oldu ve 2020 asgari ücretine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Buna baktığımızda asgari ücrete son 3 yıldır enflasyonun 2 ile 5 puan üzerinde zam yapıldığı görüldü.
İLK RAKAM TAHMİNİ BELLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 12 seviyesinde beklediklerini söyledi. Sabah Gazetesi 'nin son dakika olarak aktardığı bilgide "2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz" denildi.
ÇALIŞMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücreti için dün komisyonda bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Asgari ücret tespit çalışmalarımız; geçen sene bildiğiniz gibi net asgari ücret 2020 yılında 2.324 lira 71 kuruş olarak belirlenmişti. Enflasyondan arındırılmış reellere baktığımızda, 2002'yle kıyasladığımızda bu net asgari ücretin yüzde 132 oranında artırılmış olduğunu gösteriyor. Asgari ücret karşılaştırılmalarında da dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara doğru taşıyoruz. 2021 yılı için uygulanacak asgari ücretin tespiti amacıyla da aralık ayı başında çalışmalarımızı başlatacağız. Umarım ki bu sene de Komisyonda askerî ücretin tüm tarafların uzlaşası ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.
"2021 İÇİN SÖZ VERDİLER"
Bakan Selçuk, geçen sene asgari ücret zammını açıkladıktan sonra 2021 asgari ücreti için dikkat çeken bir ifade kullandı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Bu sene işçi ve işveren konfederasyonlarıyla konuştuğumuz zaman biz her zaman çözümü kolaylaştıracak bir ortamda olmayı önemsiyoruz. Fakat ben inşallah gelecek sene bu masada her iki taraf bu konuda bana söz verdi. İki taraf kendi aralarında anlaşacaklar bunun üzerinden konuşacağız. Asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında, asgari ücret iş veren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. " demişti.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.
2020'DE AGİ ORANLARI DA DEĞİŞECEK Mİ?
Asgari ücrete 2020'de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. Güncel AGİ tutarları ise şu şekildedir:Bekar çalışan için güncel AGİ tutarı: 191,85 TLEvli eşi çalışmayan çalışan için güncel AGİ tutarı: 230,22 TLEvli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 259 TLEvli eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 287,78 TL
ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?
Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir. Sebebi brüt tutar hesabından, Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payının kesiliyor olmasıdır. Belirlenen asgari ücretin uygulanması yasal olarak zorunludur.