Son dakika faiz depremi yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların uygun faizli konut kredisi vermesi ile ev fiyatlarında artış yapan fırsatçılar, ucuz konut kredisi kampanyalarının bitmesiyle konut fiyatlarını düşürecek mi merak ediliyor. Kampanyaların bitmesi ev satışlarını düşüreceği için konut sektöründe şu an için bu beklenti var. Konut fiyatları düşecek mi? Peki Kasım ayında konut fiyatları düşer mi? Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. "Konut kredisi nedir?" sorusu konut kredisi almak isteyen ancak, merak ettiği detaylara ulaşamayan kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
10 KASIM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Halkbank hesaplı evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Vakıfbank Sarı Panjur konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 1.09 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.37
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.48
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.43
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.43
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.70
Alternatif Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.45
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.35
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.44
NOT: FAİZ ORANLARI BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMIŞTIR! ORANLAR DEĞİŞEBİLİR
KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Konut sektörünün yoğun geçirdiği Temmuz ve Haziran dönemi ile tapu daireleri yoğun çalışmaya başlamış hatta randevulu sisteme geçiş yapmıştı. Ağustos ayının başlamasıyla kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Kasım'da konut fiyatları düşer mi merak ediyor.
EVİN EKSPERTİZ DEĞERİNİN TAMAMINA KONUT KREDİSİ
Standart konut kredilerinde özel bankalar müşterilerin alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 80'îne kadar kredi sağlıyorlar. Devlet bankalarında bu oran ise pandemi sürecinde yapılan düzenleme ise yüzde 90 seviyesine çıkarıldı.
Bu düzenlemelere göre krediyle ev alacak vatandaşlar için yüzde 10 ve yüzde 20 oranlarında peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu ödemeler 200 bin TL'lik bir ev için yüzde 10 oranında olduğunda 20 bin TL, yüzde 20 oranında olduğunda ise 40 bin TL peşinat ödemesi anlamına geliyor.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
"Konut kredisi nedir?" sorusu konut kredisi almak isteyen ancak, merak ettiği detaylara ulaşamayan kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. Konut kredisi denildiğinde yüksek maliyetlerden söz edildiği için müşterilerin bu konuda çekince duyması oldukça normal. Ancak bu çekincelerin birçoğu, konut kredisi nedir sorusuna verilen yanlış yanıtlardan kaynaklanmaktır.
Konut kredisi nedir sorusu dâhilinde düşünülmesi gereken ilk konu kredi notudur. Kredi notu, konut kredisi şartları arasında en belirleyici unsurdur. Kredi notu yeterliliği, bankalar tarafından detaylıca incelenen bir kriterdir ve kişilerin bu notu önceden sorgulamaları mümkün değildir. Kredi notu özetle; belgelenebilir net gelir, daha önce kullanılan krediler, kredi kartları ve bunların ödeme geçmişleridir. Ancak bilinmelidir ki, bankalar bu işlem için çok daha detaylı bir inceleme yapmaktadır.
Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. Evin ekspertiz değerinin yüzde yirmisi oranında peşinat tutarı, ev kredisi almak isteyen müşterinin ödemekle hükümlü olduğu bir konudur.
Peşinat ödemesinden sonra evin değeri üzerinden kredi kullanım miktarınız ortaya çıkar ve bankanın sunduğu ödeme planları dahilinde kredi kullanımına başlayabilirsiniz. Bu konuda bankanın çeşitli ödeme seçenekleri sunmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütçenize ve aylık gelirinize en uygun ödeme planını seçmeniz, kredi ödemelerinizi çok daha kolay bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır. Bu noktada banka araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlileri seçtiğiniz bankanın farklı kredi ödeme seçenekleri sunması ve konut kredisi faiz oranları olmalıdır.