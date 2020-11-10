Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kasım ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım'da 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları! Belli bir vade sonuna kadar bağlanan tüm hesaplar vadeli hesap olarak, herhangi bir vade belirtilmeksizin açılan ve her an çekilebilen ve önceden belirlenmiş bir faiz getirisi olmayan hesaplar vadesiz hesap olarak tanımlanabilir.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.
Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi.
10 KASIM AYI MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Fİbabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Garanti Bankası e vadeli hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 12.50
Şekerbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12.25
Ziraat Bankası vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12
QNB Finansbank 32 günlük e vadeli mevduat hesabı tanışma faizi % 14.10
Odeabank hoşgeldin oksijen hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Burgan Bank e vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 14.00
Akbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12
Halkbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 11.50
CEPTETEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Vadeli Mevduat Hesabının Artı ve Eksi Yönleri Var mıdır?
Paranızı vadeli bir hesaba bağlarken ülkedeki genel ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve global olaylar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Her şeyin iyi gittiği, enflasyonun düşmesinin beklendiği ve global para arzının fazla olduğu ve böyle devam etmesinin tahmin edildiği bir dönemde faizlerin düşebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak mevduatınızın vadesini uzun bağlayabilirsiniz.
Bunun tam tersi olan bir ortamda, yani ekonomik belirsizliğin arttığı, enflasyonun yükseldiği ve global risklerin çoğaldığı bir durumda faizlerin her geçen gün artması mümkün olduğundan paranızın vadesini görece daha kısa tutabilirsiniz. Vadeli mevduatın en güzel tarafı vade sonunda alacağınız getirinin vade başından belli olmasıdır. Ne varki yukarıda sayılan nedenlerle, paranızın diğer yatırım imkanlarına oranla daha az değerlenme riski de bulunmaktadır.
Vadeli Mevduat Hesaplarında Vadeler Nedir?
Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Genellikle uygulanan standart vadeler 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmakla birlikte, 1 gecelik (O/N), 7 günlük, 15 günlük gibi kırık vadelerde de vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.
Bankalara göre farklılaşan vadeli faiz oranlarının temel belirleyicisi ülkedeki enflasyon oranları ve hüküm süren ekonomik koşullardır. Normal koşullarda vade ne kadar uzunsa bu vade için verilen faiz oranı da o kadar yüksek olur. Bununla birlikte yüksek bir enflasyonu olan bir ülkede enflasyon oranlarında hızlı bir düşüş beklentisinin olması halinde uzun vadeli mevduatlara verilen faiz oranları düşük kalabilir.