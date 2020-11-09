Nakdi ücret desteği ödemesinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı yeni ayın ortalarında vatandaşlar tarafından çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik tedbirler kapsamında sağlanan nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteği ödeme takvimi açıklandı. Peki, nakdi ücret desteği ödemesi yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte o sorunun yanıtı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.