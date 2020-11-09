Pandemi döneminde yaşanan yaşam pahalılığı ve süratle düşen alım gücü ile beraber işçiler, yeni senede asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını inceliyor. Geçen sene yüzde 12 olarak açıklanan enflasyona oranla, asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak net 2 bin 324,70 TL olması sağlanmıştı. Bu sene enflasyon oranının daha yüksek olması temennisi ile beraber yeniden işçilerin enflasyona ezdirilmemesi bekleniyor. 2021 senesinde asgari ücrete yansıyacak olan zam miktarları oldukça merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2012 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin belirlenmesindeki en önemli etken son enflasyon rakamları oluyor. Geçen yıla bakıldığında yüzde 12 olarak açıklanan enflasyona oranla, asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak net 2 bin 324,70 TL olması sağlanmıştı. Böylece çalışanların enflasyona çok fazla ezdirilmemesi sağlanmıştı. Fakat bu yıl pandemiden dolayı yaşanan hayat pahalılığı ve yükselen kur oranlarıyla alım gücü fazlasıyla düştü. Bu sebepten asgari ücrete 2021 yılında geçen yıla oranla çok daha fazla zam yapılması bekleniyor.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?
Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları memur ve emeklilerinkinden farklı olarak belirleneceği için, asgari ücretli çalışanlar; 2021 asgari ücret ne kadar oldu, 2021 asgari ücret belli oldu mu sorularının cevabını arıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı. Asgari ücret zamları her yıl olduğu gibi Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücretle çalışanların maaşlarını belirleyen enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verilecek. 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilmeye başlanacak ve 2021 Aralık ayına kadar zamlı verilecek.
2003, 2007 ve 2015'te ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ ARTIŞ OLMUŞTU
Bu döneme bakıldığında 2003, 2007 ve 2015 yılları sonunda asgari ücrette kayda değer artışlar dikkat çekiyor. Zamlar bir sonraki yıl devreye girerken bu üç senede asgari ücrete gelen zam ile enflasyon arasındaki fark sırasıyla yüzde 19, yüzde 11 ve yüzde 25 oldu. Bu farklar asgari ücretteki reel artışın ana kaynağı oldu.
2003 yılı sonunda 226 TL olan asgari ücret 2004'te 310,7 liraya çıkarken zam oranı yüzde 37,48 oldu. 2003 sonunda enflasyon bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,4 olurken reel artış yüzde 19'u geçti.
ENFLASYON YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?
Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2012 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.
Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2021 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRETE 345 TL EK ZAM
2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin toplamı şu şekilde; SSK Primi ödemesi: 358 TLİşsizlik fonu kesintisi: 25 TLYüzde 15 Gelir vergisi: 326 TLDamga vergisi: 19.50 TLEğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.