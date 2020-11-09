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    • 09.11.2020 16:21
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklaması! Bugün itibariyle tamamladık

    Çevre ve Şehircilik 'deki depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Kurum, " çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Bugün tamamladık!

    Çevre ve Şehircilik 'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, " çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır." dedi.

    Bakan Kurum şunları söyledi

    Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız.

    25 BİN LİRA EŞYA YARDIMI

    Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza temin edilmiş olacak.

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    Haberler Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir açıklaması! Bugün itibariyle tamamladık