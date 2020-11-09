Hobi olarak başladı! Paraya para demiyor... Onlarca elde ediyor tanesini 9000 TL'den satıyor! Böyle kar başka işte yok!

DEVE KUŞU HAKKINDA BİLGİ

Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen pek iri bir kuş, Afrika deve kuşu. Deve kuşunun Amerika ve Avustralya'da da bulunan çeşitli türleri vardır. Doğal olarak Afrika'da (ve ayrıca Orta Doğu'da) bulunan deve kuşları; etleri, derileri ve tüyleri için tüm Dünya'da yetiştirilirler.

Deve kuşu, genellikle 2 metreden daha uzun boyuyla Dünyanın en büyük kuşudur. Aynı zamanda tehlike anında karada kısa süreliğine çıkabildikleri 80 km/s'lik hızlarla da Dünya'nın en hızlı kuşlarıdır. Ancak uçmaya elverişli olmayan kısa kanatları ve 100 kg'dan fazla ağırlıklarıyla uçamayan bir kuş türüdür. Ayrıca Dünya'nın en büyük yumurtası olan deve kuşu yumurtaları da yaklaşık olarak 15 cm uzunlukta, 12,5 cm çapta, 1,35 kg ağırlıktadır. Kabaca 1 deve kuşu yumurtasının 24 tavuk yumurtasına eşit olduğu kabul edilir.