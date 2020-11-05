Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.