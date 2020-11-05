Tarih verilmişti! KÇÖ kısa çalışma ödeneği sorgula! Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.