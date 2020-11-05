Tarih verilmişti! KÇÖ kısa çalışma ödeneği sorgula! Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ kısa çalışma ödeneği sorgula! Kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Yüzbinlerce işçi kısa çalışma ödeneklerinden faydalanabiliyor. İŞKUR tarafından ödenene kısa çalışma ödenekleri sayesinde işçiler gelirlerini kaybetmiyor. Peki, Ekim ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşte kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Kısa çalışma ödenekleri 5 Kasım itibariyle yatırılmaya başlandı. Aşağıdaki bağlantıdan kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KÇÖ HESAPLAMA
Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması.
Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.