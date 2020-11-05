2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret beklentisi açıklandı!

ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?

TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (tüfe) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı.

TÜFE NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.