İşsizlik maaşı yattı mı? Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı sorgula!

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı sorgulama yapan vatandaşlar işsizlik maaşı yattı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İş sahibi olmayan binlerce kişinin faydalandığı bu ödeme türü işsiz vatandaşlara raht bir nefes aldırıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan işsizlik maaşından faydalanmak ise çok basit. Peki, işsizlik maaşı yattı mı? İşte yanıtı…
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
İşsizlik maaşı ödemeleri 5 Kasım itibariyle yatırılmaya başlanıyor. Maaşların yatıp yatmadığını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2020 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira olacak.
İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olabilir.
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.