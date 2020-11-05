İşsizlik maaşı yattı mı? Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı sorgula!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2020 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira olacak.

İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olabilir.