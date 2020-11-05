ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE YAŞAYANLARA TÜRK TELEKOM'DAN 10 GB BEDAVA İNTERNET

30 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya doğrultusunda Türk Telekom tarafından 'İlinize Özel Hediye 10 GB internet kampanyası' bağlamında Ekim ayı süresince Balıkesir ve Çanakkale illerinde yaşayan vatandaşlar için bedava internet müjdesi geldi.

Eğer sizde bu iki ilden birinde yaşıyorsanız Türk Telekom'dan yeni bir hat alarak ya da numaranızı taşıyarak bedava internet kazanabilirsiniz. Çanakkale ve Balıkesir illerinde yaşayan vatandaşlar Türk Telekom bayisine giderek; Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden birine geçiş yapabilirler.